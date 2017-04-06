Все многодетные семьи Ноябрьска получат землю до конца 2018 года

Сейчас в очереди на участки под строительство состоят почти 900 семей

Двенадцать ноябрьских семей уже получили землю под индивидуальное строительство. Участки площадью около 600 «квадратов» муниципалитет выделяет в «ближнем» СМП и Мехколонне. Здесь есть все необходимые инженерные коммуникации: остались от жилых домов, которые в свое время признали аварийными и снесли.

Сейчас в очереди на получение участка почти 900 семей. Среди них и те, кто претендует на землю под сельхознужды или для строительства дачи. К таким участкам требований меньше, главное, чтобы была дорога. Но все-таки большинство заявителей претендуют на землю под индивидуальное жилищное строительство. А значит, основное требование – развитая инфраструктура. В этом смысле «ближнее» СМП и Мехколонна весьма привлекательные варианты. Хотя, как отмечают в департаменте имущественных отношений, земли на всех желающих здесь не хватит. Многие и сами не планируют строиться в Ноябрьске.

«Нам предоставили четыре района в Тюменской области, где, возможно, будут предоставлены участки. В ближайшее время решится, какие именно. Возможно, это город Заводоуковск. Однако это тоже не для всех категорий граждан, а только для тех, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий», – рассказала «НОЯБРЬСК 24» главный специалист департамента имущественных отношений Оксана Марченко.

Ежегодно, по данным департамента, список очередников пополняется в среднем на 200 человек. Растет очередь желающих намного быстрее, чем получается выделять участки. К примеру, семья Овчинниковых ждет уже пять лет. В 2012 году, после рождения третьего ребенка, супруги попали в первую сотню. Тогда программа работала всего год, и никто не мог подумать, что ждать придется так долго.

«В конце февраля мы прошли перерегистрацию, и буквально в конце марта нам сказали, что будет собрана комиссия, где будет принято решение. После комиссии, наверное, через дней пять, нам сообщили, что нам выделят участок. Мы очень довольны», – делится с журналистами многодетная мама Оксана Овчинникова.

За эти годы старшая дочь Овчинниковых уже успела поступить в институт, а средняя – заканчивает школу. Да и строительство дома «с нуля» сейчас удовольствие не из дешевых.

«У нас дети сейчас получают образование, тяжеловато будет и строиться, и детей обучать. Будем искать выход из ситуации», – говорит женщина.

Кроме Овчинниковых землю под строительство в этом году получат еще 49 семей – это под строительство жилья. Еще 120 участков дадут под дачи. Для сравнения, за весь 2016 год землю получили всего 14 семей. Как заверили в департаменте имущественных отношений, все, кто подал заявку на участие в программе, землю получат до конца 2018 года.