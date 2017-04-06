В Ноябрьске экс-глава транспортной компании снова предстанет перед судом

Предпринимателя обвиняют в неуплате налогов

Тринадцать миллионов рублей недоплатил в федеральную казну экс-руководитель общества «АвтоДелюкс» Константин Мильман. Расследование уголовного дела за сокрытие налогов ноябрьские следователи окончили еще осенью 2016 года. Мильману предъявили обвинение по части 1 статьи 119 УК РФ, но 30 января 2017 года бизнесмен был оправдан Ноябрьским городским судом в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. С этим решением не согласилась прокуратура. Гособвинитель подал апелляцию.

«Третьего апреля 2017 года судебной коллегией по уголовным делам был отменен оправдательный приговор в отношении Константина Мильмана. Уголовное дело направлено на повторное рассмотрение», – сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

В поле зрения правоохранительных органов бизнесмен попал после того, как подтвердился факт невыплаты налогов. Период нарушения – 2011 и 2012 годы. По версии следователей, избегая налогового контроля, Мильман даже перерегистрировал фирму в Омске.

В материалах дела также сказано, что отчисления предприниматель не делал умышленно. Деньги расходовал на производственные и иные нужды.

В 2015 году в компании начались массовые увольнения. Тогда же фирма попала и в поле зрения СМИ. В редакцию «НОЯБРЬСК 24» обратились обманутые работники компании. На тот момент люди несколько месяцев не получали заработную плату. По самым примерным подсчетам бывших работников фирмы, предприятие задолжало им около девяти миллионов рублей.

17 ноября 2015 года решением Арбитражного суда Омской области «АвтоДелюкс» признан банкротом. В декабре того же года начата процедура ликвидации. Судебные тяжбы длятся до сих пор. В феврале этого года в реестр кредиторов вошла Ноябрьская ЦГБ. «АвтоДелюкс» задолжал больнице почти 30 тысяч рублей.