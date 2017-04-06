06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 2

На Ямале активизировались фальшивомонетчики

302   0
На Ямале активизировались фальшивомонетчики

В Ноябрьске с начала года изъято 10 поддельных купюр

Пик активности на неделе наблюдается у сбытчиков поддельных купюр. Резко количество фальшивок выросло в Тарко-Сале и Губкинском. В Ноябрьске с начала года полицейские изъяли уже десять ненастоящих банкнот. Как и в других ямальских городах, это купюры номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Причем, отмечают в отделе экономической безопасности, подделки «хорошего» качества.
«Визуально купюры выглядят идентично подлинным, на первый взгляд нельзя определить, подделка ли это. Деньги реализуются в торговых точках. О том, что это подделка, становится известно уже в кредитных организациях после инкассации», – рассказал «НОЯБРЬСК 24» начальник отдела экономической безопасности Максим Коростелев.
Производства фальшивок на Ямале нет, купюры сюда попадают из других регионов. При этом у злоумышленников даже есть свои «любимые» серии. Так, в обороте чаще встречаются фальшивые тысячные купюры с маркировкой тЛ, тМ, иП. Серии пятитысячных банкнот, которые стоит подвергать дополнительной проверке, – ав и вм.

 


«На такие купюры предпринимателям стоит обращать пристальное внимание. Мы рекомендуем фиксировать дату и время, когда в магазине человек расплачивается купюрой номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Это существенно облегчает поиски, если вдруг выяснится, что банкнота поддельная», – поясняет Коростелев.
Некоторые крупные сетевые магазины Ноябрьска уже взяли этот способ на заметку. При этом, отмечают в ОБЭП, наличие на банкноте водяных знаков не гарантирует ее подлинность. Достоверно определить, подделка это или нет, можно только при проверке инфракрасным свечением.

Программа помощи ипотечным заёмщикам «свернулась»

Программа помощи ипотечным заёмщикам «свернулась»

1649 0
«Уходи быстрее, Люба!» На Ямале белый медведь погнался за женщиной

«Уходи быстрее, Люба!» На Ямале белый медведь погнался за женщиной

1525 0
А ты наклеил? В Ноябрьске водители массово раскупают наклейки на авто

А ты наклеил? В Ноябрьске водители массово раскупают наклейки на авто

1390 0
Десятилетний ребёнок получил травмы в ДТП

Десятилетний ребёнок получил травмы в ДТП

1116 0

ВВЕРХ