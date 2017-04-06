На Ямале активизировались фальшивомонетчики

В Ноябрьске с начала года изъято 10 поддельных купюр

Пик активности на неделе наблюдается у сбытчиков поддельных купюр. Резко количество фальшивок выросло в Тарко-Сале и Губкинском. В Ноябрьске с начала года полицейские изъяли уже десять ненастоящих банкнот. Как и в других ямальских городах, это купюры номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Причем, отмечают в отделе экономической безопасности, подделки «хорошего» качества.

«Визуально купюры выглядят идентично подлинным, на первый взгляд нельзя определить, подделка ли это. Деньги реализуются в торговых точках. О том, что это подделка, становится известно уже в кредитных организациях после инкассации», – рассказал «НОЯБРЬСК 24» начальник отдела экономической безопасности Максим Коростелев.

Производства фальшивок на Ямале нет, купюры сюда попадают из других регионов. При этом у злоумышленников даже есть свои «любимые» серии. Так, в обороте чаще встречаются фальшивые тысячные купюры с маркировкой тЛ, тМ, иП. Серии пятитысячных банкнот, которые стоит подвергать дополнительной проверке, – ав и вм.



«На такие купюры предпринимателям стоит обращать пристальное внимание. Мы рекомендуем фиксировать дату и время, когда в магазине человек расплачивается купюрой номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Это существенно облегчает поиски, если вдруг выяснится, что банкнота поддельная», – поясняет Коростелев.

Некоторые крупные сетевые магазины Ноябрьска уже взяли этот способ на заметку. При этом, отмечают в ОБЭП, наличие на банкноте водяных знаков не гарантирует ее подлинность. Достоверно определить, подделка это или нет, можно только при проверке инфракрасным свечением.