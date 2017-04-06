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В Ноябрьске уже начали ремонтировать дороги

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В Ноябрьске уже начали ремонтировать дороги

На трассе в сторону Вынгапуровского заделывают ямы

В социальных сетях пользователи обсуждают начало сезона ямочного ремонта. Жители Ноябрьска застали дорожников за деликатным занятием: на трассе в сторону микрорайона Вынгапуровского латают асфальтовое полотно. Фото с подписью «Только в нашем городе асфальт кладут круглый год!» уже разошлось по Интернету.
В городской администрации «НОЯБРЬСК 24» рассказали, что этот участок трассы является федеральным и муниципалитет никаких работ на нем не проводит.
Заделывает ямы «Ямалавтодор». Там пояснили: это не открытие сезона ремонтов, а исполнение предписания ГИБДД. Надзорное ведомство направило в адрес дорожников распоряжение привести этот участок трассы в соответствие с требованиями безопасности. Срок установили до 8 апреля.
В «Ямалавтодоре» отметили: яму заделывали «холодным» асфальтом. Укладка его по технологии возможна и при низких температурах.

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