Посёлок УТДС превратили в полигон для складирования снега

Техника разгружается прямо под окнами жилых домов

Скандальное видео обсуждают сегодня в Ноябрьске. В социальных сетях появился ролик, на котором видно, как погрузчик выгружает снег в жилом дворе. Все происходит в поселке УТДС рядом с ДК «Рассвет».



«Управляющие компании вместе с Администрацией города рассказывают вам, как много уходит ваших денег на вывоз снега в специально отведенные для этого места. Посмотрите это видео и вы увидите куда на самом деле они выгружают снег, а жителям говорят о том, что им не хватает ваших денег на вывоз снега», – пишет автор ролика Андрей Шакирьянов (орфография и пунктуация сохранены).

На месте преступления водителя погрузчика застали во вторник, 4 апреля. Ролик в Сети появился только сегодня. Причем автор видео отмечает, что происходит это не впервые, горы снега в этом районе растут с каждым днем.

Пользователи также пишут, что территорию эту обслуживает управляющая компания «Комфорт». Пока получить комментарии от ее представителей нам не удалось. Руководитель обслуживающей организации обещал связаться с журналистами позже.

Видео vk.com