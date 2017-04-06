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Посёлок УТДС превратили в полигон для складирования снега

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Посёлок УТДС превратили в полигон для складирования снега

Техника разгружается прямо под окнами жилых домов

Скандальное видео обсуждают сегодня в Ноябрьске. В социальных сетях появился ролик, на котором видно, как погрузчик выгружает снег в жилом дворе. Все происходит в поселке УТДС рядом с ДК «Рассвет».

 

 


«Управляющие компании вместе с Администрацией города рассказывают вам, как много уходит ваших денег на вывоз снега в специально отведенные для этого места. Посмотрите это видео и вы увидите куда на самом деле они выгружают снег, а жителям говорят о том, что им не хватает ваших денег на вывоз снега», – пишет автор ролика Андрей Шакирьянов (орфография и пунктуация сохранены).
На месте преступления водителя погрузчика застали во вторник, 4 апреля. Ролик в Сети появился только сегодня. Причем автор видео отмечает, что происходит это не впервые, горы снега в этом районе растут с каждым днем.
Пользователи также пишут, что территорию эту обслуживает управляющая компания «Комфорт». Пока получить комментарии от ее представителей нам не удалось. Руководитель обслуживающей организации обещал связаться с журналистами позже.

Видео vk.com

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