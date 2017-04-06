В Ноябрьске усилят контроль за водителями

В планах установка новых систем фиксации нарушений ПДД

Вопрос об установке дополнительных КРИСов сейчас в стадии обсуждения. В ГИБДД города эту идею поддерживают. По мнению полицейских, дополнительные системы контроля за соблюдением ПДД нужны на трассе в отдаленный микрорайон Вынгапуровский и по дороге в сторону аэропорта. Однако точных сроков, когда могут установить камеры в Ноябрьске, в ведомстве пока не называют.

Сегодня в городе работают шесть КРИСов. На вооружении у полицейских есть и переносные системы фиксации. Реагируют автоматические комплексы на нарушение скоростного режима, но, как говорят в ГИБДД, более прогрессивные версии способны определить и проезд на запрещающий сигнал светофора, и выезд на выделенную полосу для маршрутных транспортных средств.

Добавим, с начала года 350 ноябрьских нарушителей уже получили письма с квитанциями на оплату штрафов. При этом, согласно окружной статистике за 2016 год, из общего количества нарушений, зафиксированных камерами, только 20 процентов приходится на Ноябрьск. Абсолютное большинство штрафов – 80 процентов – получили водители из Нового Уренгоя.