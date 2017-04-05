Ямальцы пытаются избавиться от кредитов через банкротство

Больше всего заявлений поступило от жителей Ноябрьска

Трое жителей Ноябрьска уже признаны банкротами. В недалеком будущем аналогичный статус присвоят еще 21 жителю города, их судебные дела уже в стадии реализации имущества. Причем, как отмечают в Арбитражном суде ЯНАО, именно ноябрьцы чаще других ямальцев пытаются доказать свою неплатежеспособность. В 2016 году от жителей нашего города на рассмотрение в суд поступило 39 заявлений. Для сравнения, из Нового Уренгоя ходатайства подали 14 человек, из Муравленко – восемь.

За первые три месяца этого года ноябрьцы снова в лидерах по количеству попыток списать с себя бремя оплаты кредитов. Уже подано десять заявлений. Суммы долга, которые подталкивают жителей региона на такие крайние меры, составляют 800-900 тысяч рублей. Хотя есть и рекордсмены, чьи долги превышают отметки в несколько миллионов рублей.

Добавим, закон о банкротстве физических лиц вступил в силу с октября 2015 года. Для многих россиян он стал единственной возможностью выбраться из долговой ямы, в которую они попали из-за злоупотребления займами. Правда, объявить себя несостоятельным может не каждый заемщик. Обязательные условия – это как минимум 500 тысяч долга, просрочка платежей более трех месяцев и отсутствие возможности долг погасить.