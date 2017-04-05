В Ноябрьске усилили патрули на улицах

Экстренные меры ввели после теракта в питерском метро

В городе введены дополнительные меры антитеррористической защиты. В муниципалитете прошло экстренное совещание, на котором обсудили вопросы общественной безопасности. В Ноябрьске ведется усиленное патрулирование общественного транспорта и мест массового скопления людей.

Поводом для введения чрезвычайных мер стали трагические события в Санкт-Петербурге. 3 апреля взрыв в питерской подземке унес жизни 14 человек. Сегодня СК РФ опубликовал список, в нем имена 10 погибших. Четверых опознать невозможно, их личности установят после генетической экспертизы. По данным следователей, самому младшему было 17 лет.

Траур в Санкт-Петербурге продолжается. Ямальцы также скорбят по тем, чья жизнь оборвалась при взрыве. В социальных сетях жители региона публикуют стихи собственного сочинения, посвященные трагедии. В Ноябрьске к мемориальной доске «Ленинград» на площади Памяти горожане возлагают цветы.