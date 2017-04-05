Кризис «Ш» продолжается. В Лабытнанги наклеек не будет ещё неделю

В Салехарде водители уже нашли выход из ситуации

На Ямале автовладельцы продолжают раскупать наклейки знака «Шипы». Ажиотаж вызвали недавние изменения в ПДД. Теперь за отсутствие обозначения на авто, «переобутом» в зимние шины, водителю полагается штраф в размере 500 рублей. В силу поправки вступили 4 апреля.

Ямальцы массово скупают наклейки. Автомагазины Салехарда уже объявили о нехватке товара. В социальных сетях жителям окружной столицы предлагают знак «Ш» по 100 рублей за штуку. «Кризис» добрался до Лабытнанги: в одном из магазинов города уже объявили – наклеек нет и не будет вплоть до 10 апреля.



По-своему из ситуации вышел один из автовладельцев Салехарда. Фото час назад появилось в социальных сетях. Наклейка, которую владелец иномарки разместил на авто, занимает практически все заднее стекло машины. Видимо, чтобы сразу было заметно, что этот человек законопослушный и к соблюдению требований ПДД относится трепетно.



При этом согласно ГОСТу размер наклейки должен быть не менее 20 сантиметров с каждой стороны.

Добавим, несмотря на то что сотнями опознавательные треугольники с буквой «Ш» скупают и в Ноябрьске, местные бизнесмены оказались к этому готовы.