В Ноябрьске новосёлам выставили счета в десятки тысяч рублей

Квитанции за ЖКУ с огромными суммами получили жители 8-го микрорайона

Квитанции за коммунальные услуги с суммами в десятки тысяч рублей получили жители нового микрорайона. Некоторые не успели даже обжиться в квартирах, многие въехали меньше месяца назад и уже оказались должны. Причем счета выставили за предыдущие периоды, когда люди в квартирах еще не проживали. В департаменте имущественных отношений, в свою очередь, настаивают: все по закону и счета новоселы обязаны оплатить. Нашим журналистам удалось выяснить, на чьей стороне правда. Подробности читайте в материале «НОЯБРЬСК 24».

В новенькую двушку в восьмом микрорайоне Нина Исаева с семьей въехала меньше месяца назад. Квартиру в многоэтажке получили взамен аварийного жилья. Эйфория прошла сразу после того, как новоселы получили первую квитанцию за ЖКУ.

«В расчетке к оплате – 30 тысяч рублей. За что, я не знаю. Мы все в догадках», – разводит руками женщина.

Гадает Нина Исаева уже несколько недель. С начислениями в расчетке женщина не согласна категорически. А в департаменте имущественных отношений настаивают – оплатить эти счета придется.

«Жилищный кодекс четко определяет, обязанности по внесению платы за коммунальные услуги и наем жилого помещения наступают после того, как потребитель заключает договор», – поясняет начальник отдела департамента Михаил Яковлев.

Предложение переехать в новую квартиру Нине Исаевой поступило еще в июле. Договор был составлен, подписан и начался отсчет. А вот проживает ли семья там фактически – уже второй вопрос. Квартира отапливается, услуги по содержанию и текущему ремонту оказываются, выходит, и платить нужно.

Кроме Нины Исаевой в такой же ситуации оказались и еще несколько семей. Почему? В департаменте ссылаются на то, что люди сами не приходят вовремя подписывать договоры. Либо подписывают спустя несколько месяцев, но без уточнения даты.

«Вы вправе под своей подписью указать дату, когда вы подписываете договор, когда вы с ним согласились. И только с этой даты вам могут насчитывать плату за жилое помещение», – поясняет руководитель ноябрьского отдела департамента Госжилнадзора Инга Панчешная.

При этом на перерасчет могут рассчитывать те, кто не мог вселиться вовремя по ряду определенных обстоятельств. Например, если при осмотре жилья были выявлены дефекты и потребовалось время на их устранение либо если человек отсутствовал в городе по уважительной причине. А если причиной отказа от переезда стал не понравившийся этаж или планировка, то перерасчета можно не ждать.