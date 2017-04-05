За попытку расправиться с женой житель Ноябрьска получил 7 лет колонии

Приговор мужчине зачитали сегодня

Семь лет и один месяц колонии строго режима. Ноябрьский городской суд вынес приговор жителю города, который пытался расправиться с бывшей супругой.

Инцидент произошел 29 октября 2016 года. В тот день мужчина пришел к бывшей жене, чтобы помириться, но конструктивного диалога не получилось. В приступе ярости мужчина набросился с ножом на экс-супругу. Медики насчитали около 40 ударов в спину, руки, грудь, было задето и сердце. Нападавшего не смутило даже присутствие в квартире свидетелей: соседки и ее пятилетнего сына. С ребенком работают психологи. Сама пострадавшая месяц провела в реанимации. Теперь ей необходима длительная реабилитация.

Мужчина в суде настаивал на том, что не помнит, как все произошло. Тем не менее провалы в памяти на решение суда не повлияли. Сегодня утром подсудимому зачитали приговор.

По решению суда ему назначено семь лет и один месяц лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Кроме того, своей бывшей супруге он должен выплатить 600 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.