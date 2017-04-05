«Ноябрьскэнергонефть» повышает надежность работы оборудования

На объектах, обслуживаемых ООО «Ноябрьскэнергонефть», внедрили новый тип заземлителей – активные объемные заземлители.

Одно из основных условий безопасной и надежной эксплуатации воздушных линий и подстанций является обеспечение проектных значений сопротивления заземляющих устройств, которое позволяет снизить уровни напряжений прикосновения и шаговых напряжений до безопасного уровня, создаст условия для эффективной работы грозозащитных устройств.

Учитывая тот факт, что в условиях Крайнего Севера очень высокое сопротивление грунтов, добиться необходимого по нормам сопротивления заземляющих устройств очень непросто. Для решения данной проблемы специалисты «Ноябрьскэнергонефти» принимали участие в опытно-промышленных испытаниях элементов заземляющих устройств, по итогам которых была определена эффективность применения активных объемных заземлителей в условиях Крайнего Севера.

Активные объемные заземлители российского производства появились сравнительно недавно, их стоимость в несколько раз ниже стоимости иностранных аналогов.

Активное заземление по технологии AVG выполнено на основе научных исследований, произведенных сотрудниками ООО «ЭИТ» на базе Ивановского государственного энергетического университета. После установки заземлителя через отверстия в нем с использованием экологически чистой суспензии «AVGactive» выполняется инжекция, которая создает электрически проводящую среду AVG в виде «корня дерева» в трещинах и пустотах радиусом до 100 метров. Таким образом, в десятки раз увеличивается взаимодействие между электродом заземления и грунтом.

В 3 квартале 2016 года для обеспечения качественного заземления воздушных линий электропередачи 35 кВ и 110кВ на месторождениях филиала «Газпромнефть-Муравленко» на участках с наиболее высоким удельным сопротивлением грунта специалистами «Ноябрьскэнергонефти» было принято в эксплуатацию 632 активных заземлителя.

Работа по монтажу активных заземлителей и грозозащитных устройств будет продолжена в 2017 году на Карамовском и Средне-Итурском месторождениях АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

«Наша главная задача – снижение потерь добычи нефти по причине отключения электроэнергии. По итогам грозового периода 2017 года будет дана окончательная оценка эффективности применяемых устройств, которая будет включать в себя количество отключений ЛЭП, сохранность изоляции ЛЭП и в электроустановках», – отметил Михаил Кокорин, главный инженер – первый заместитель управляющего директора «Ноябрьскэнергонефти».