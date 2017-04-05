Замечание первого зама услышали не все

Снег во дворах продолжают складировать

Не все управляющие компании отреагировали на замечание первого заместителя главы администрации Александра Боткачика. Он, напомним, накануне призвал обслуживающие компании не склапливать снег во дворах, а вывозить его сразу. Жители города продолжают присылать в редакцию «НОЯБРЬСК 24» фотоснимки, на которых запечатлены снежные горы. Так, во дворе дома № 8 на проспекте Мира их целых две. Снег здесь чистили больше недели назад, а вот вывезти его, по всей видимости, случая еще не подвернулось. Довольны таким положением вещей разве что дети.

Нагребли горы снега и за остановкой «Гаражной». Правда, как пишет жительница города Ольга, близлежащие дворы никто не чистил. Женщина предполагает, что территорию уже используют в качестве площадки для снега. «Скоро поплывем!» – резюмирует она.

Напомним, в минувшую пятницу первый заместитель главы Александр Боткачик и начальник управления ЖКХ ТЭС Владимир Зорихин обратились к управляющим компаниям и ТСЖ с просьбой не складировать снег во дворах.