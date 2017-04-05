Замечание первого зама услышали не все
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Снег во дворах продолжают складировать
Не все управляющие компании отреагировали на замечание первого заместителя главы администрации Александра Боткачика. Он, напомним, накануне призвал обслуживающие компании не склапливать снег во дворах, а вывозить его сразу. Жители города продолжают присылать в редакцию «НОЯБРЬСК 24» фотоснимки, на которых запечатлены снежные горы. Так, во дворе дома № 8 на проспекте Мира их целых две. Снег здесь чистили больше недели назад, а вот вывезти его, по всей видимости, случая еще не подвернулось. Довольны таким положением вещей разве что дети.
Нагребли горы снега и за остановкой «Гаражной». Правда, как пишет жительница города Ольга, близлежащие дворы никто не чистил. Женщина предполагает, что территорию уже используют в качестве площадки для снега. «Скоро поплывем!» – резюмирует она.
Напомним, в минувшую пятницу первый заместитель главы Александр Боткачик и начальник управления ЖКХ ТЭС Владимир Зорихин обратились к управляющим компаниям и ТСЖ с просьбой не складировать снег во дворах.