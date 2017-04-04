Программа помощи ипотечным заёмщикам «свернулась»

Её продлили в феврале, но через три недели завершили досрочно

Программа помощи заемщикам завершилась еще в марте, вот только интерес к ней не утихает. Еще бы, предложение выгодное: списать до 20 процентов от суммы основного долга по ипотеке. В феврале Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) заявило о продлении программы до 31 мая, но уже через несколько недель программу закрыли досрочно. Почему это случилось и стоит ли людям надеяться на помощь в погашении ипотеки? Подробности читайте в материале «НОЯБРЬСК 24».

Мама двоих детей Эльвира Абдулина о программе помощи заемщикам узнала случайно. Когда в банке подтвердили информацию, супруги попытались стать участниками этой программы. Документы Абдулины подавали дважды: первый раз в январе, но не уложились в сроки. Второй раз снова опоздали – программа завершилась.

«Мы обратились в банк, нам сказали подавать документы. Заказали нужные справки, за некоторые заплатили почти восемь тысяч. А 7 марта узнали, что АИЖК программу досрочно закрыло», – рассказывает Эльвира.

Программа начала работать в 2015 году, за это время условия предоставления финансовой помощи ипотечным заемщикам и ее виды менялись неоднократно. Участники программы могли рассчитывать на погашение остатка по основному долгу в пределах 600 тысяч рублей. В отдельных случаях снижали процентные ставки. Затраты на реструктуризацию банкам возмещало агентство помощи ипотечным заемщикам. Но когда лимит федеральных средств в 4,5 миллиарда рублей был исчерпан, программу закрыли.

Желающих получить поддержку оказалось куда больше, чем возможностей у бюджета. Выделенных денег хватило, чтобы помочь 22 тысячам российских семей.

Мы попытались получить комментарий от самого агентства. Консультант горячей линии Никита в беседе с нашим журналистом подтвердил, что прием документов по программе завершен и продлевать ее не планируют.

При этом банки оставляют за собой право смягчить условия для заемщиков, попавших в сложную ситуацию. Как рассказал управляющий одной из финансовых организаций города Алексей Рощупкин, кредитор может предложить увеличение срока кредита, таким образом, сумма платежа снизится, либо временно ввести мораторий. Некоторые банки идут на куда более серьезные риски, они снижают процентные ставки, а в исключительных случаях даже «прощают» часть накопленной задолженности.

Добавим, внезапное прекращение программы помощи от АИЖК не только не оправдало надежды заемщиков, но и больно ударило по кошелькам. Пакет документов, который необходимо было собрать для участия в программе, включал в себя справки из Росреестра. Стоимость одной такой – 1800 рублей. Предоставить их нужно было на каждого члена семьи.