В Салехарде «Ш» продают по 100 рублей за штуку

Ноябрьские предприниматели ведут себя скромнее

Салехардские предприниматели предлагают водителям наклейки «Шипы» по 100 рублей за штуку. Такое объявление появилось сегодня в местной группе в соцсети «ВКонтакте». Жители окружной столицы уверены – бизнесмены просто пользуются ситуацией. Прилавки салехардских магазинов, где можно было приобрести наклейки по приемлемой цене, моментально опустели.

Сотнями такие наклейки сегодня скупают и в Ноябрьске. Интерес к треугольнику с буквой «Ш», рассказывает продавец магазина Екатерина, водители стали проявлять еще три дня назад. За это время, говорит женщина, она продала уже почти две сотни таких наклеек.

«Вчера к вечеру мы продали все, новую партию завезли утром», – делится Екатерина с корреспондентом «НОЯБРЬСК 24».

«Дайте мне шесть штук», – тут же просит один из покупателей. На вопрос журналиста: «Зачем столько?» – отвечает: «Друзья заказали».

В соседнем павильоне таких наклеек уже нет. Хозяин торговой точки говорит, в наличии их было не много, все уже разобрали. Раскупают в первую очередь только изготовленные по ГОСТу. Они сейчас по 60 рублей за штуку. Есть дешевле, но те уже не по стандартам.

Несмотря на то что в автомагазинах ажиотаж, на дорогах автомобили с опознавательным знаком «Ш» пока скорее исключение, чем правило.

Напомним, постановление о внесении изменений в ПДД было подписано 23 марта. Сегодня оно вступило в силу. Согласно поправкам, водителям, чьи автомобили не имеют обязательных опознавательных знаков «Начинающий водитель», «Шипы» и так далее, грозит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, инспектор ГИБДД вправе отстранить такого автовладельца от управления.