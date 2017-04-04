Жительница Ноябрьска добилась перерасчёта за целый год

Управляющая компания деньги вернула, на очереди – поставщик ресурсов

История, которая достойна стать примером для каждого собственника. Жительница Ноябрьска Наталья Яппарова добилась от управляющей компании перерасчета за целый год. УК «Северянка» вернула собственнику деньги за услуги, которые предоставляла только на бумаге. Но на этом эпопея с расчетами не закончилась. Теперь Наталья оказалась должна поставщику ресурсов. И дело уже дошло до суда. Подробности в материале «НОЯБРЬСК 24».

Сюрприз в расчетных листах Наталья Яппарова обнаружила ровно год назад. Если верить платежке за март 2016-го, то женщина задолжала управляющей компании «Северянка» за три месяца.

«Наш дом, как оказалось, выставили на конкурс, в марте его выиграла «Северянка». Счета нам выставили начиная с января, задним числом», – вспоминает Наталья.

За каждый месяц – по полторы тысячи рублей. За эту сумму управляющая компания обязалась ремонтировать крыльцо, входные двери, производить очистку внутренних коммуникаций дома, очистку крыши. Основную часть обязательств управляющей компании собственники видели только на бумаге. Выполнять работы из этого обширного списка никто не торопился. Сначала Наталья пыталась найти с управдомом компромисс, но конструктивного диалога не получилось.

«Я пыталась урегулировать ситуацию мирным путем, хотя бы чтобы из расчетов исключили услуги, которые нам не оказывают. После того, как мне отказали, я обратилась в жилинспекцию», – продолжает женщина.

От надзорного ведомства управляющая компания получила предписание на устранение нарушений. Проще говоря, позицию Натальи поддержали в департаменте Госжилнадзора. А после – и в прокуратуре города. Вердикт оба надзорных ведомства вынесли одинаковый – деньги вернуть. Но и здесь управляющая компания скоростью исполнения не отличилась. Предписание выдали в сентябре 2016 года, а фактически перерасчет Наталья увидела только в квитанциях за февраль 2017-го. Казалось бы, справедливость восстановлена, деньги вернули.

Но всё не так просто. Теперь уже не «Северянка», а «Энерго-Газ-Ноябрьск» выставил женщине счет за услуги.

«Нам выставили счет за очистку ЖБО. В декабре – две тысячи рублей, а в январе – уже четыре тысячи. Притом что центральной канализации у нас нет, здесь септики. На их очистку у меня заключен отдельный договор с «Тансблаго», который должен эти септики откачивать и размещать жидкие бытовые отходы в специально отведенных местах», – говорит Наталья.

Этого, как оказалось, недостаточно. И то самое «водоотведение», за которое Наталье выставили счет, не ограничивается только откачкой и вывозом на очистные. Туда входит еще очистка и транспортировка сточных вод до сливного пункта. Вот за это Наталья и получила счет.

В 2015 году вопрос, кто будет платить за эти услуги, не возникал. Фактически очистку оплачивали из городского бюджета – за счет целевых субсидий. В 2016 году количество домов, кому положена финансовая поддержка муниципалитета, сократилось.

Из списка примерно в тысячу домов «выпали» больше четырех сотен. Те, в которых выбран непосредственный способ управления. К таковому относится и дом, где живет Наталья. Свой договор с «Трансблаго» она заключила напрямую, а с «Северянкой» договор не подписывала. Но возмещают затраты в этом году только тем собственникам, чьи дома обслуживаются управляющими компаниями и ТСЖ. Однако с «Энерго-Газ-Ноябрьском» на очистку сточных вод у Натальи договора тоже нет, и отсутствие документа, по мнению специалистов департамента Госжилнадзора, ставит под сомнение правомерность выставленных счетов. Согласно предписанию департамента, поставщик деньги женщине должен вернуть. Но ресурсники с этим не согласны.

«Фактически потребители получили услугу, это подтверждается документами. На сегодняшний день этот вопрос не урегулирован, но мы обратились в суд для его разрешения», – рассказала «НОЯБРЬСК 24» заместитель директора ЭК «Восток» Наталья Воробьева.

У каждой стороны своя правда, и отступать не намерен никто. Но каким бы ни был итог этой истории, точку здесь поставит только суд. Из нее уже можно вынести урок: за свои права нужно бороться. И деньги платить только за реальные услуги, а не те, что предоставляются только на бумаге.