А ты наклеил? В Ноябрьске водители массово раскупают наклейки на авто

Особым спросом пользуется информационный знак «Шипы»

В городских автомагазинах настоящий ажиотаж. Автомобилисты сметают с прилавков наклейки. Самый популярный – опознавательный знак «Шипы». Его, согласно правилам, нужно размещать на автомобиле, если установлена шипованная резина. Учитывая наши погодные условия, ноябрьские автовладельцы с таким опознавательным знаком должны передвигаться практически круглогодично.

В некоторых СМИ активно обсуждают и штрафы, которые полагаются за отсутствие наклейки с буквой «Ш». Мол, если таковой не имеется, выкладывай 500 целковых. Правда или домыслы?

Клеить на автомобиль такие опознавательные знаки, как «Начинающий водитель», «Шипы», «Опасные грузы» и так далее, водителя обязывают Правила дорожного движения. В пункте восьмом, который посвящен опознавательным знакам, приведен и список обязательных наклеек (а их всего одиннадцать) и требований к ним.

Правила требуют, чтобы неопытный водитель обозначил свой автомобиль на дороге, водители-родители должны предупредить других участников движения, что в машине находится ребенок, а автомобилисты с нарушением слуха – наклеить на авто знак «Глухой водитель». Требования эти в ПДД были всегда, так что ничего нового. Единственное, чего не мог сделать инспектор, так это оштрафовать водителя за отсутствие такого знака.

Теперь согласно постановлению правительства, подписанному 23 марта, в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации добавлен еще один пункт. Машиной запрещено управлять, если отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8. КОАП за такое нарушение предусматривает штраф в 500 рублей. Кроме того, инспектор может даже отстранить водителя от управления и поместить машину на штрафстоянку. Изменения эти вступили в силу сегодня. Так что клейте.