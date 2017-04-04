На борьбу с лесными пожарами потратят 50 миллионов рублей

На Ямале началась подготовка к «горячему» сезону

Пятьдесят миллионов рублей в этом году выделено Ямалу из бюджета Федерации на борьбу с лесными пожарами. Контракты на выполнение этих работ уже заключены. Об этом на совещании сегодня заявил Дмитрий Кобылкин. Глава региона также отметил, что заключено соглашение с авиакомпанией «Ямал» на патрулирование лесов. В регионе созданы патрульно-маневренные группы, их задача – обнаружение лесных пожаров и принятие оперативных мер по их ликвидации.

«В прошлом году тяжелая ситуация с задымлением была в Надымском районе: в поселках Пангоды и Заполярный, в городе Новый Уренгой. Для прикрытия городов и поселков будут привлекаться не только силы постоянной готовности, но и партнеров, в том числе компаний топливно-энергетического комплекса», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

В поселках уже созданы добровольные дружины. Общая их численность порядка 3000 человек.

А в Ноябрьске добровольцы тем временем продолжают бороться с пожарами в жилых домах. Согласно данным 2 ОФПС, львиная доля пожаров в жилье – следствие невнимательности самих собственников. Они нередко оставляют без присмотра обогреватели. О мерах безопасности уже напомнили жителям поселка Железнодорожников.