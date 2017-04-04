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Нарушителей порядка в общественном транспорте отправят в колонии

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Нарушителей порядка в общественном транспорте отправят в колонии

Перевоспитание грозит не только тем, кто хулиганит в самолётах

Владимир Путин подписал закон о дополнительных мерах ответственности за нарушение правил безопасности в общественном транспорте. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации.
Фактически те меры, которые ранее применялись к так называемым авиадебоширам, теперь распространяются на нарушителей порядка в любых видах общественного транспорта.
Под статью попадут те, кто замечен в нарушении порядка на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте. Наказание за нарушение порядка довольно суровое. Дебоширов будут штрафовать. Размеры финансового наказания весьма существенные – от 150 до 300 тысяч рублей. При этом статья подразумевает и лишение свободы на срок до двух лет.

Фото 63.fair.ru.

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