Ямалец лишился машины и телефона за торговлю наркотиками

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы

Ноябрьский городской суд приговорил к заключению жителя города, который торговал наркотиками. «Бизнес-идея» заключалась в закупке запрещенных веществ через Интернет и раскладке в тайниках. Правда, прибыль преступник получить так и не успел. Наркотики были изъяты полицейскими.

«Суд, с учетом активного способствования раскрытию и расследованию преступления, назначил подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Кроме того, у осужденного были изъяты автомобиль и мобильный телефон. Машина, уверены полицейские, использовалась злоумышленником для перевозки наркотиков.