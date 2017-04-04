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Начисления задним числом

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Начисления задним числом

Новосёлы 8-го микрорайона возмущены суммами в квитанциях

Квитанции с суммами в несколько десятков тысяч рублей получают жители восьмого микрорайона. Те, кто не прожил в новых квартирах и месяца, оказались в списках должников за «коммуналку». Счета людям выставили за несколько месяцев. К примеру, Нина Исаева оказалась должна сразу за пять месяцев. Новоселы уверены – это ошибка. Люди настаивают на перерасчете.
В городском департаменте по имуществу, в свою очередь, утверждают – всё по закону. Начисления правомерны, и люди должны счета оплатить. Новоселы же ищут защиты в суде.
Есть ли у них шансы оспорить начисления и кому все-таки придется оплатить огромные счета за то время, пока квартиры пустовали? Подробности – в вечернем выпуске новостей на телеканале «НОЯБРЬСК 24».

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