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Водитель иномарки снёс припаркованный автомобиль

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Водитель иномарки снёс припаркованный автомобиль

Проходить тест на алкогольное опьянение виновник ДТП отказался

Разбил два автомобиля и отправил человека на больничную койку. В Ноябрьске водитель иномарки на полном ходу врезался в припаркованный на стоянке автомобиль. Авария произошла в понедельник на промзоне, в нескольких метрах от кольца. Как рассказали «НОЯБРЬСК 24» сегодня в ГИБДД города, водитель «Мицубиси» при торможении потерял контроль над автомобилем. Машина влетела в припаркованный на стоянке «Дэу-Матиз».
Водитель малолитражки получил травмы, он проходит лечение в стационаре ЦГБ. Добавим, ни у водителя «Мицубиси», ни у пострадавшего водителя «Дэу-Матиз» прав на управление транспортными средствами не было. Удостоверение в ГИБДД ни один из них не получал. Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По факту ДТП начато расследование.

 

 

 

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