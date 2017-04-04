Ямал скорбит по погибшим при взрыве в питерском метро

Дмитрий Кобылкин выразил соболезнования

Глава региона направил телеграмму губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. В своем послании Дмитрий Кобылкин от имени ямальцев выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Жители Ямала потрясены известием о взрывах в метро Санкт-Петербурга. Нет прощения и оправдания преступникам, которые убивают мирных граждан в мирной стране! Пусть сострадание Ямала поможет пережить эту страшную беду. Ямал с Санкт-Петербургом», – говорится в правительственной телеграмме.

На Ямале сегодня день траура. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.

По последним данным Национального антитеррористического комитета, при взрыве в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 ранены. Следственный комитет России уже квалифицировал произошедшее как теракт. Однако в ходе расследования будут проверены и другие версии, сообщает пресс-служба СК РФ. Контролировать его будет лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

В понедельник, 3 апреля, около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. На станции «Площадь Восстания» обнаружили и обезвредили еще одну бомбу, ее мощность оценили в килограмм тротила. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, теракт в метро Санкт-Петербурга совершил смертник. По данным агентства, личность подозреваемого уже установлена.

Фото с сайта правительство ЯНАО.