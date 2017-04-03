До конца июня в Ноябрьске снесут 30 домов

Подключиться к ликвидации аварийного жилья может любой горожанин

Оказать содействие муниципалитету в сносе расселенных домов сегодня может любой житель города. Для этого даже не обязательно подавать заявку на торги. Как рассказали «НОЯБРЬСК 24» в городском департаменте имущественных отношений, чтобы принять участие в ликвидации аварийных домов, нужно обратиться с письменным заявлением в департамент. Финансового вознаграждения, конечно, не предполагается, но «останки» разобранного дома можно использовать по своему усмотрению. При этом обязательным требованием остается соблюдение санитарных норм и правил пожарной безопасности. То есть просто поджечь расселенную «деревяшку» нельзя.

Добавим, в этом году в очереди на снос стоят свыше сотни домов, 30 из них уже выставлены на конкурс. До 7 апреля должен быть определен подрядчик, который будет выполнять эти работы. Сроки демонтажа тоже ограничены – до 30 июня. Общий объем финансирования на снос домов в этом году – свыше 27 миллионов рублей. За счет этих средств должны быть ликвидированы все дома, которые вошли в программу по сносу на этот год.