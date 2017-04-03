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Дополнительные светофоры в Ноябрьске пока не нужны

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В администрации считают, что электронных регулировщиков достаточно

Отложить вопрос установки светофора для пешеходов на ул. Высоцкого до 2018 года предложили накануне в администрации города. Как заявил начальник управления ЖКХ ТЭС Владимир Зорихин, светофоров в городе достаточно и дополнительные пока не нужны.
Обсуждали установку электронного регулировщика на комиссии по безопасности дорожного движения. От ГИБДД поступило предложение перенести «зебру», что возле дома № 6 на ул. Высоцкого, на несколько десятков метров дальше от перекрестка с ул. Советской. Сейчас переход расположен максимально близко к остановке и практически на самом выезде со двора. Это, отметили в ГИБДД, является нарушением стандартов, согласно которым «зебра» должна располагаться не ближе чем в 25 метрах от выезда. Переход предлагают перенести еще и потому, что в час пик здесь скапливается огромное количество машин. При этом представители ГИБДД настаивают, чтобы «зебра» стала регулируемой.
Однако в администрации предложили пока воздержаться от установки здесь светофора. Во-первых, отметила руководитель ДМЗ Юлия Смирнова, эти работы достаточно затратные и в бюджет этого года такие расходы не были включены. Во-вторых, в этом году будет подготовлен проект на строительство дороги между 8-м и 10-м микрорайонами. А это, по мнению Смирновой, может снизить нагрузку с ул. Высоцкого и дополнительный светофор для пешеходов там не понадобится.

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