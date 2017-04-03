«Уходи быстрее, Люба!» На Ямале белый медведь погнался за женщиной

Она едва успела спрятаться в вагончике

Погоню хищника за человеком запечатлела камера мобильного телефона. В Интернете видео появилось еще 16 марта, однако обсуждать в соцсетях его начали только сегодня. На кадрах поселок Сабетта. Местные жители издалека наблюдают за хищником: белый медведь нанес визит в поселок, вероятно, с целью поживиться съестным.

Правда, никто не ожидал, что в качестве добычи он выберет человека. Одна из женщин приближается к мишке максимально близко, поначалу зверь не обращает на человека никакого внимания, но спустя буквально несколько секунд срывается с места.

Женщина пытается убежать, ей на помощь бросаются местные собаки. Буквально в последние секунды она успевает спрятаться в вагончике. Свидетели происшествия говорят: еще пара секунд, и от когтей северного хищника ей было бы не спастись.



К слову, визиты диких зверей на Сабетту – явление обычное. Так, в сообществе «ВКонтакте», где обсуждаются последние новости из жизни поселка, часто появляются фото хищников, которые нанесли визит людям. Сюда приходят олени, целые семейства песцов и все те же белые медведи.

Добавим, в январе 2016 года в соцсетях обсуждалась новость о том, что на Сабетте медведи загрызли женщину. Однако информация оказалась фейком.

Фото группы Сабетта Супер! (Ямал СПГ) ВКонтакте.