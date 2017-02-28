Дело о банкротстве

В Ноябрьске десятки людей пытаются вернуть свои деньги

Речь идет о дольщиках и кредиторах строительной компании «Стройдом». Дома этого застройщика на ул. Советской, 28 и ул. Космонавтов, 35 превратились в долгострои. Их строительство на данный момент заморожено, а компания задолжала вкладчикам более 150 миллионов рублей. В настоящий момент на генерального директора заведено уголовное дело.

Обманутые кредиторы провели первое собрание по дальнейшей судьбе недостроенных объектов. С докладом выступил временный управляющий, назначенный судом для оценки финансового состояния застройщика. По словам эксперта, единственная возможная процедура в данном случае – это конкурсное производство. Восстановить платежеспособность должника не представляется возможным, а погасить астрономические суммы задолженности ему попросту нечем.

Конкурсное производство включает в себя процесс банкротства предприятия, распродажу имущества и погашение задолженности перед кредиторами за счет вырученных средств. Кредиторы и дольщики единогласно проголосовали за предложенный вариант.

Первое судебное заседание по данному вопросу назначено на 6 марта этого года.