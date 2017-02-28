Новый продукт в меню

Молочная кухня начала готовить детские каши

Полноценное питание детям, лишняя свободная минута – мамам. Молочная кухня Ноябрьска расширила ассортимент выпускаемой продукции. Кроме привычных творожков и кисломолочных продуктов, теперь предприятие выпускает и детские каши. Пока это лишь эксперимент, сотрудники молочной кухни выясняют, насколько востребованным окажется такой продукт. Предлагают три вида каш: гречневую, овсяную и манную. Все они сварены на местном молоке и по проверенным рецептам. Даже калорийность каждой каши посчитана, чтобы облегчить мамам составление меню для своих деток.