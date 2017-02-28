Родился в родных стенах

Сотрудники «скорой помощи» приняли роды на дому

Вызов на пульт станции скорой помощи поступил во вторник в полвосьмого утра. Первая прибывшая на место бригада планировала доставить женщину в перинатальный центр. Но, спускаясь из квартиры в лифте, медики поняли, что в больницу доехать не успеют. Они вернулись с женщиной в квартиру и выступили в роли акушеров. На помощь прибыла вторая бригада «скорой помощи». Роды были стремительными, но прошли без осложнений. Позже малыша с мамой отвезли в перинатальный центр.