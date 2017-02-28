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Зимние забавы закончились

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Зимние забавы закончились

Подрядчики начали демонтировать ледовый городок

Напомним, в воскресенье на одной из горок пострадал пятилетний ребенок - малыш сорвался с высоты вместе с частью ледовой конструкции. На следующий день на месте побывала комиссия, в которую вошли представители администрации города, управления ГО и ЧС и обслуживающей организации. Специалисты пришли к выводу, что теплая погода сделала ледовые конструкции небезопасными, и приняли решение закрыть ледовый городок для горожан. На полный демонтаж потребуется несколько дней.

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