У «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» лучший показатель по восполнению ресурсной базы в периметре компании

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» за 2016 год обеспечил восполнение ресурсной базы на 216%, что на 46% превышает аналогичный показатель прошлого года, и является лучшим среди других добывающих предприятий «Газпром нефти». Прирост запасов нефти составил по категории С1 – 14,7 млн тонн и по категории С2 – 7,2 млн тонн.

Основной прирост запасов был обеспечен Западно-Чатылькинским лицензионным участком, входящим в Отдаленную группу месторождений, где в 2016 году было открыто новое месторождение с начальными геологическими запасами более 40 миллионов тонн. Начальные извлекаемые запасы нефти по категории С1 составили 10,4 млн тонн, по категории С2 – 6,6 млн тонн. По предварительным оценкам, извлекаемые запасы всех залежей Западно-Чатылькинского месторождения и смежных с ним территорий могут составить от 40 до 70 млн тонн. Всего в рамках реализации программы геологоразведочных работ на Отдаленной группе месторождений, которая продлится до 2019 года, планируется выполнить 920 кв. км сейсмики 3D, а также пробурить 6 поисковых и разведочных скважин.

Генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Павел Крюков отметил: «Открытие залежей нефти на Западно-Чатылькинском лицензионном участке имеет историческое значение. Разработка Отдаленной группы месторождений отразится не только на «Ноябрьскнефтегазе», который останется прочным фундаментом нефтедобычи для всей «Газпром нефти», но и существенно повлияет на будущее юга Ямала. Это уверенность в завтрашнем дне как наших сотрудников, так и всех жителей города, понимание перспектив социально-экономического развития Ноябрьска как экономического центра Ямала и южных ворот Арктики».