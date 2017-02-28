Прививка и метка

На Ямале в этом году от сибирской язвы привьют всё поголовье оленей

Уже заказан 1 миллион доз вакцин. По плану вакцинируют всех домашних оленей, а это около 770 тыс. животных, остальные дозы оставят про запас на следующий год. По данным пресс-службы окружного правительства, вакцинацию профинансировали из федерального бюджета. Начнется она весной.

Кроме того, ямальская ветеринарная служба планирует пометить всех оленей. На эти цели из окружного бюджета выделят около 25 миллионов рублей. В дальнейшем только чипированных животных будут допускать на убойные пункты.