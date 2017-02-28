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Опасные заносы

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Опасные заносы

Качество уборки снега по-прежнему оставляет желать лучшего

В понедельник специалисты службы дорожного надзора ГИБДД провели очередной осмотр городских дорог. Замечания всё те же: снежные накаты на проезжей части, неочищенные ограждения и тротуары. В некоторых местах глубина снежных наметов превышает пять сантиметров, что является грубым нарушением государственных стандартов.
Добавим, с начала года подрядчику, который занимается уборкой снега на улицах, выдано 56 обязательных для исполнения предписаний и составлен ряд административных материалов, которые предполагают крупные денежные штрафы.

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