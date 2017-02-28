Все вопросы – лично

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Проект «Открытый город» продолжает свою работу в Ноябрьске

Пообщаться с чиновниками и руководителями госучреждений горожане смогут в эту среду, 1 марта, в здании спортивно-оздоровительного комплекса «Зенит» с 14 до 16 часов. Отвечать обещают на вопросы любых сфер жизни: здравоохранения, социальной защиты, образования, ЖКХ и других. Кроме того, представители власти готовы не только принимать жалобы, но и выслушивать предложения и проекты от жителей.

Напомним, проект «Открытый город» работает в Ноябрьске с 2015 года. За это время принять в нем участие смогли больше тысячи человек. В марте 2017 года запланировано пять подобных встреч, в том числе в микрорайоне Вынгапуровском.

Фото из архива редакции.