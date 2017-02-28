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Итоги диспансеризации прошлого года

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Итоги диспансеризации прошлого года

Менее половины ямальцев можно назвать здоровыми

Таковы данные диспансеризации 2016 года. Вообще, по данным окружного департамента здравоохранения, в прошлом году обследование прошли 50 тысяч человек. Это 83 процента от запланированного количества. Здоровым оказался 41 процент, каждому пятому медики рекомендовали срочно скорректировать образ жизни. А около 38 процентов жителей округа узнали, что уже имеют хронические заболевания.
Добавим, в 2017 году медики планируют обследовать 61 тысячу ямальцев.

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