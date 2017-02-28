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Из города не выезжать

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Из города не выезжать

ГИБДД призывает водителей без необходимости не покидать пределы Ноябрьска

Обстановка на трассах сейчас не самая благоприятная, резкая смена погоды существенно осложнила обстановку: на дорогах образовалась гололедица. В связи с этим госавтоинспекторы рекомендуют вообще отказаться от выездов на загородные трассы, а в случае если это неизбежно, не выезжать в одиночку, а двигаться колоннами по два-три автомобиля. В непредвиденных ситуациях за помощью можно обратиться по телефону дежурной части ГИБДД Ноябрьска 32-58-72 или по короткому номеру Единой диспетчерской службы 112.

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