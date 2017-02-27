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Судьбу ледового городка решила комиссия

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Судьбу ледового городка решила комиссия

Конструкции обследовали специалисты

Сегодня в ледовом городке побывали представители муниципалитета, управления ГО и ЧС и обслуживающей организации. Еще 22 февраля, уверяют специалисты, горки были вполне пригодны для катания, однако погода внесла свои коррективы. Подтаявшие ледовые конструкции огородили лентой. Сегодня к вечеру входы на все без исключения горки ледового городка закрыли металлическими ограждениями. Комиссией принято решение ледовый городок демонтировать, к работам подрядная компания приступит в ближайшее время. Займет это пять – семь дней.

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