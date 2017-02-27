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06.02 Баннер справа сбоку 2

Присоединяйтесь!

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Присоединяйтесь!

«НОЯБРЬСК 24» стал ближе и доступнее

Наш телеканал появился во всех сервисах мгновенных сообщений: Viber, WhatsApp и Telegram. Если вы стали свидетелем какого-то события, хотите поделиться новостью, фотографиями, видео или призвать на помощь съемочную группу, это можно сделать быстро и удобно. Достаточно один раз добавить себе в контакты аккаунт N24. Наш номер: 8-9-222-88-24-88. Кроме того, каждый житель Ноябрьска может присоединиться к нашим пабликам. И всегда быть в курсе городских событий.

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