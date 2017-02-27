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Операция «Арсенал»

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Операция «Арсенал»

В Ноябрьске проверили владельцев оружия

Сотрудники уголовного розыска и Росгвардии, а также участковые и инспекторы ГИБДД провели операцию «Арсенал». В течение нескольких дней полицейские проверили более 400 владельцев оружия. В итоге у восьми человек были выявлены нарушения по части хранения и регистрации «огнестрелов». На них составили административные протоколы. Кроме того, полицейские изъяли девять единиц гладкоствольного оружия, две – нарезного, а также два газовых и семь травматических пистолетов и почти 900 патронов. На одного жителя города заведено уголовное дело. Его подозревают в незаконной продаже тротиловой шашки, такие используются в горнодобывающей промышленности.

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