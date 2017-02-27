Дополнительное соглашение

Ямал и «Газпром нефть» договорились о сотрудничестве

Документ подписали глава региона Дмитрий Кобылкин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков на площадке Российского инвестфорума в Сочи. В рамках соглашения компания окажет содействие в проведении экологического мониторинга в регионе. Кроме того, стороны договорились о совместной работе по организации маршрутов для крупногабаритных транспортных средств.

«В документе, который мы сегодня подписываем, отражены наши совместные проекты, в том числе и по важнейшему направлению – рациональному природопользованию и развитию системы экологической безопасности в зоне промышленного освоения Арктики», – отметил Дмитрий Кобылкин.

Фото с сайта правительства ЯНАО.