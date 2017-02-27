Самый строгий пост

Православные смогут разговеться 16 апреля

У православных христиан сегодня начался самый долгий и строгий пост. Он продлится до 16 апреля. Все эти дни верующим нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. В нестрогие дни поста разрешается включить в свой рацион рыбу и растительное масло. Наибольшими ограничениями отличаются первая и последняя неделя. Однако священнослужители советуют при отказе от определенной пищи, прежде всего, ориентироваться на свое физическое состояние. Ведь главное – это молитва и духовное очищение. На протяжении Великого поста в храме Архистратига Михаила будут дважды в день проходить богослужения.