В Ноябрьске прошла «Лыжня России»

В массовом забеге приняли участие 800 человек

Соревнование проходит по всей стране уже в течение 35 лет. Что важно, преодолеть дистанцию можно в любом возрасте. Самые маленькие спортсмены проходили трассу в 800 метров. Остальные преодолевали расстояние в 5 километров. Среди мужчин лучшее время показал Владимир Петряков. Он финишировал с результатом 12 минут 45 секунд. Женщины отстали не сильно. Екатерине Ивановой потребовалось всего 15 минут, чтобы проскользить по трассе, которую участники соревнований признали не самой простой.