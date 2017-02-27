Весне дорогу!

В Ноябрьске с размахом отметили Масленицу

Праздничные площадки развернулись в поселке Железнодорожников и в микрорайоне Вынгапуровском. А самые массовые гулянья прошли в Детском парке: забавы на любой вкус и возраст, театрализованные выступления и концерт местных коллективов. Сотни горожан пришли, чтобы принять участие в гуляньях, поесть на свежем воздухе блинов и, главное, попрощаться с зимой. И хотя погода была не слишком благосклонна к участникам празднества (дул практически штормовой ветер), весеннего настроения это не испортило.