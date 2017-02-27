Трое пострадали в ДТП в выходные

Две аварии произошли на загородных трассах

Сразу две аварии в минувшие праздничные дни произошли в окрестностях города. В них пострадали три человека.

Первая случилась вечером 23 февраля на дороге в аэропорт. Водитель «Тойоты-Короллы», двигаясь в сторону города, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика и столкнулся с ним. В результате водитель легковушки получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Вторая авария произошла рано утром 24 февраля на трассе Ноябрьск – Вынгапуровский. Здесь водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с иномаркой. Сам он в результате ДТП оказался на больничной койке. Травмы получил также и пассажир отечественного авто.