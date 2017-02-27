Происшествие в Ледовом городке

С горки сорвался маленький ребёнок

В воскресенье в Ледовом городке с большой горки упал маленький ребенок. Пострадавшего на карете «скорой помощи» доставили в ЦГБ. После предварительного осмотра медики заподозрили у мальчика сотрясение головного мозга. Точный возраст пострадавшего пока неизвестен, на вид ребенку около 5 лет. Сейчас он проходит лечение в ЦГБ, прогноз медиков благоприятный.

По словам очевидцев, от горки отвалилась часть конструкции, на которую, возможно, облокотился ребенок. Вместе с глыбой льда малыш упал с высоты.

Сегодня администрация города запланировала обследование Ледового городка. От его результатов зависит, сколько простоят ледовые конструкции.