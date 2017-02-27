Пополнили авиапарк

Компания «Ямал» получила очередной лайнер «Сухой Суперджет 100»

Это уже седьмой самолет данного типа. Шесть лайнеров заняты на регулярных рейсах. Новый борт планируют поставить на маршрут из Тюмени в Анапу и Сочи. Первый «Сухой» прибыл в парк авиакомпании в марте прошлого года. Эти самолеты, по словам представителей авиакомпании, хорошо зарекомендовали себя в работе, в том числе и в суровые ямальские морозы.

Напомним, «Ямал» участвует в пилотной государственной программе по замене парка иностранных воздушных судов на отечественные самолеты. Между перевозчиком и Государственной транспортной лизинговой компанией был подписан соответствующий договор. В рамках документа авиакомпания получит 25 лайнеров «Сухой Суперджет».