Сильный ветер и снег

На Ямале объявлено штормовое предупреждение

В округе сегодня объявлено штормовое предупреждение.

По данным специалистов, в Надымском и Пуровском районах ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Местами ожидается сильный снег.

Из-за погодных условий на зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги закрыли проезд для всех видов транспорта с 26 февраля и до особого распоряжения. Запретили движение всех видов транспорта из-за метели и на автозимнике Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Закрыли также зимнюю трассу Салехард – Надым до особого распоряжения. На автозимник от Уренгоя до Красноселькупа может выехать транспорт до 25 тонн. Об этом сообщили в окружной дирекции дорожного хозяйства.

Напомним, оперативную информацию о действующих зимних автодорогах можно получить по телефону в Салехарде 8 (34922) 7-17-04. Любой желающий может зайти на официальный сайт Единой картографической системы ЯНАО (карты.янао.рф). В разделе «Транспорт» всегда можно посмотреть Интерактивную карту зимних автодорог.