Новые проекты для роста

Губернатор Ямала в Сочи проведёт ряд встреч

Дмитрий Кобылкин примет участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи. В частности, планируется проведение рабочей встречи главы региона с руководством «Газпром нефти», на которой обсудят действия в области экологической безопасности Арктической зоны России.

Сочинский форум открывается сегодня и продлится два дня. Его ключевой темой станут «Новые проекты для роста». Ожидается, что в мероприятии в этом году примут участие около 4000 человек. Это представители органов власти, деловых и научных кругов, а также руководители крупных отечественных компаний и предприятий Европы, США и Японии. Двухдневная деловая программа включает в себя 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.