Широкая Масленица!

В воскресенье Ноябрьск попрощается с зимой

В Детском парке 26 февраля пройдут масленичные гулянья. С 13.00 до 15.30 развлечения на любой вкус и возраст будут ждать жителей в этот день в парке. Встретит гостей «Скомороший балаган», который раскинется сразу у входа в Детский парк. Его участники проверят наличие у посетителей хорошего настроения. Для самых маленьких участников Масленицы в «Скоморошьем балагане» установят «Петрушкин раек», где покажут веселые сказки.

В это же время и взрослые, и дети смогут вдоволь поесть блинов, изобилие которых берутся обеспечить торговые предприятия города. А также сделать оригинальные фотографии на память в специально оборудованной для этого фотозоне, попробовать свои силы в лазании по «ледяному» столбу и битве подушками. Вместе с Емелей и Марфушей – ведущими игровой площадки «Емелины потехи» – отведать масленичной ухи, похвалиться расписными валенками, погадать на будущего жениха.

На сцене Детского парка в течение всего праздника пройдет театрализованное действо с участием традиционных масленичных героев. Они разыграют шуточное представление, увлекая жителей в шумное веселье с хороводами, конкурсами и розыгрышами. Веселья и задора театрализованному действию добавят творческие коллективы.

Завершится праздник сожжением соломенного чучела Зимы.