Куда пойти на выходных?

Для горожан подготовлена обширная программа

На длинных выходных жителей города ждет масса мероприятий, часть из них – на открытом воздухе. К счастью, погода обещает быть почти по-весеннему теплой.

Основные события на предстоящие праздники:

23 февраля, 12.15

«Северный драйв» – финальный этап праздничного марафона для мужчин, работа игровых и интерактивных площадок. ЦД «Нефтяник»

23 февраля, 14.00

«Здравия желаем» – городской праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. ЦД «Нефтяник»

24 февраля, 10.00

Открытое первенство города среди юношей и девушек по тяжелой атлетике, посвященное Дню защитника Отечества. СДЮСШОР

24 февраля, 10.00

Открытый турнир среди ветеранов города Ноябрьска по мини-футболу. СОК «Зенит»

25-26 февраля, 10.00

XI открытые городские соревнования по спортивному туризму «Экстремальная гонка – 2017», дистанция пешеходная – группа (2-3 класс). Школа № 3, ул. Магистральная, 71

25 февраля, 10.00

Городской конкурс хореографических коллективов города. Школа № 5

25 февраля, 18.00

Концерт творческих коллективов преподавателей школы. Детская музыкальная школа № 2

26 февраля, 11.00

XXXV Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Лыжная трасса

26 февраля 12.00

Открытый городской турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества. Ледовый дворец «Авангард»

25 февраля, 20.00

«Притяжение» – вечер отдыха. ЦД «Нефтяник»

26 февраля, 12.00

«Масленица» – народное гулянье. Площадь перед зданием ЦД «Вынгапур»

26 февраля, 13.00

«Масленица» – народное гулянье. Детский парк, площадь перед зданием ЦД «Магистраль»

Фото из архива редакции.