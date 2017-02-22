Куда пойти на выходных?
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Для горожан подготовлена обширная программа
На длинных выходных жителей города ждет масса мероприятий, часть из них – на открытом воздухе. К счастью, погода обещает быть почти по-весеннему теплой.
Основные события на предстоящие праздники:
23 февраля, 12.15
«Северный драйв» – финальный этап праздничного марафона для мужчин, работа игровых и интерактивных площадок. ЦД «Нефтяник»
23 февраля, 14.00
«Здравия желаем» – городской праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. ЦД «Нефтяник»
24 февраля, 10.00
Открытое первенство города среди юношей и девушек по тяжелой атлетике, посвященное Дню защитника Отечества. СДЮСШОР
24 февраля, 10.00
Открытый турнир среди ветеранов города Ноябрьска по мини-футболу. СОК «Зенит»
25-26 февраля, 10.00
XI открытые городские соревнования по спортивному туризму «Экстремальная гонка – 2017», дистанция пешеходная – группа (2-3 класс). Школа № 3, ул. Магистральная, 71
25 февраля, 10.00
Городской конкурс хореографических коллективов города. Школа № 5
25 февраля, 18.00
Концерт творческих коллективов преподавателей школы. Детская музыкальная школа № 2
26 февраля, 11.00
XXXV Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Лыжная трасса
26 февраля 12.00
Открытый городской турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества. Ледовый дворец «Авангард»
25 февраля, 20.00
«Притяжение» – вечер отдыха. ЦД «Нефтяник»
26 февраля, 12.00
«Масленица» – народное гулянье. Площадь перед зданием ЦД «Вынгапур»
26 февраля, 13.00
«Масленица» – народное гулянье. Детский парк, площадь перед зданием ЦД «Магистраль»
Фото из архива редакции.